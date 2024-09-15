İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcuya idari para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 20:29
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

İstanbul-Londra Seferinde Olaylı Anlar

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Londra'ya yapacağı sefer öncesinde, uçakta kabin ekibine zorluk çıkaran bir yolcu hakkında işlem yapıldı.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yolcunun uçaktan indirilerek, yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Uçuş öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu dolduruldu ve bu kişi uçuşa kabul edilmedi.

Güvenlik Önlemleri

Zorluk çıkaran B.G, zor kullanılarak uçaktan kelepçelendi. 19.50'de B Pieri engelli geçiş noktasında çevreye rahatsızlık vermeye devam eden yolcu hakkında Kabahatler Kanunu 37. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı ve limanın dışına çıkarıldı.

Yolcunun Durumu

Anksiyete bozukluğu bulunan yolcunun ailesiyle irtibat kurularak, limana gelen bir yakınına teslim edildi.

Valiye Açıklamalar

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Beklenen son…" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi
4
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
5
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları