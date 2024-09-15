Şişli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı ve Gözaltılar

Şişli'de Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

Şişli, Halaskargazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı ve bu kavga, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bıçaklı Saldırı ve Yaralılar

Gece saatlerinde gerçekleşen kavgada, Mısır uyruklu olduğu öğrenilen O.A.R.A.R. ve S.T.S. bıçakla yaralandı. Olay sonrası 112 Acil Servis ekipleri, biri ağır iki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kargaşaya karışan A.M.A.A.G. isimli şüpheliyi, olay yerinden kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kavga Anı Kayıt Altında

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kavga eden kişilerden birinin elindeki şişeyle bir diğerine saldırdığı anlar yer alıyor. Bu görüntüler, kavgayı aydınlatmaya yardımcı olacak.