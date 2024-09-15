Tayvanlı Turistin Ürgüp'te Ölümü

Tayvanlı Turistin Trajik Ölümü

Nevşehir'in tarihi bölgesi Ürgüp'te, 61 yaşındaki bir Tayvanlı turist, konakladığı otel odasında hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kapadokya'daki turistik yerleri gezmek amacıyla önceki gün bölgeye gelen H.S.C, bir akşam rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvurdu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından otele dönen turist, sabah saatlerinde sıcak hava balonu turuna katıldı. Tur sonrası tekrar rahatsızlanan H.S.C, dinlenmek üzere otele geri döndü.

Olayın Gelişimi

Otel arkadaşı, H.S.C’nin bir süre hareketsiz halde bulması üzerine otel görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, H.S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden turistin cenazesi, gerekli işlemler için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.