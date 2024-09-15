Kırgızistan Bağımsızlığının 33. Yılı, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan Bağımsızlığını Kutladı

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, bağımsızlığının 33. yıl dönümünü ve Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı.

Önemli Katılımcılar ve Duygusal Anlar

Etkinlik, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Gölbaşı Belediyesi ve Kırgızistan Bolu Fahri Konsolosluğu'nun destekleriyle gerçekleştirildi. Büyükelçi Ruslan Kazakbaev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı gibi önemli isimlerin katılım gösterdiği organizasyonda, Türkiye'deki Kırgız vatandaşları da yer aldı.

Kur'an-ı Kerim ile Başladı

Program, dualarla ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Büyükelçi Kazakbaev, katılımcılara hitap ederek, "Ankara'daki yurttaşlara ve tüm katılımcılara en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliğin, kardeş ülkemiz Türkiye'de yapılması büyük bir mutluluk. Halkımızın birlik ve beraberliğini korumak, hepimizin kutsal görevidir." şeklinde duygusal bir konuşma yaptı.

Geçmişi Unutmadılar

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, etkinlikte yaptığı konuşmada, "100 yıl önce Kırgız aydınları, halkının geleceği için mücadele etti. O dönemdeki sıkı yönetim altında bu mücadeleyi kazandılar. Bugün burada onlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Ödüller ve Kültürel Gösteriler

Konuşmaların ardından, Kırgızistan Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt'a plaket takdim edildi. Etkinlikte, Kırgız kültürüne ait yerel oyunlar sergilendi ve geleneksel yemekler misafirlere sunuldu.