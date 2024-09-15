Gazze'de Süregelen Saldırılar: 41 Bin 206 Kaybın Bilançosu

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 21:20
Gazze'de Süregelen Saldırılar: 41 Bin 206 Kaybın Bilançosu

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 16 bin 795'inin çocuk, 11 bin 378'inin ise kadın olduğu bildirildi. Gazzeli yetkililer, bu bilgileri Medya Ofisi aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Çocuklar ve Kadınlar En Çok Zarar Görenler

Saldırılar sırasında 95 bin 337 kişi yaralanırken, 10 bin kişinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade edildi. Gazze'de dikkat çeken bir durum ise, saldırılardan etkilenenlerin yaklaşık %69'unun çocuklar ve kadınlardan oluşması. Saldırılarda 7 Ekim'den sonra dünyaya gelen 171 bebek de hayatını kaybetti.

Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkiler

İsrail'in Gazze'deki sağlık altyapısına yaptığı saldırılar sonucu 162 sağlık kuruluşu hedef alındı. 80 sağlık merkezi ile 34 hastane işlevsiz kaldı ve 885 sağlık personeli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 131 ambulans kullanılamaz hale geldi.

Temel İnsani İhtiyaçların Engellenmesi

Gazze'de 3 bin 500 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya bulunurken, 60 bin hamile kadının da sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda zorluk çektiği belirtildi. İsrail'in gıda ve ilaç girişlerine izin vermemesi, durumun ciddiyetini artırıyor.

Kültürel Miras ve Eğitim Üzerindeki Etkiler

İsrail, Gazze'de kültürel mirasa da zarar vererek 206 tarihi ve kültürel varlığın yok olmasına neden oldu. Eğitim sektörü de olumsuz etkilendi; 11 bin 500 öğrenci ve 750 öğretmen yaşamını yitirirken, 125 okul ve üniversite binası tamamen tahrip oldu.

Mali Kaybın Boyutu

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda toplam 33 milyar dolarlık hasar oluştu. Elektrik ve su altyapısında ciddi bir tahribat yaşandı; 3 bin 130 kilometre elektrik hattı ile 330 bin metrelik su şebekesi hasar gördü.

Ayrıca, 36 spor tesisi ve stadyum yıkıldı, 700 su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Bu saldırılar, Gazze'deki halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi
4
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
5
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları