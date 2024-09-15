Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 21:43
Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da İki Araç Çarpıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, Çobanlı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı.

Kaza Detayları

İki otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunda birbiriyle çarpıştı. Ş.Y. tarafından yönetilen 02 AK 224 plakalı otomobil, M.Y. kontrolündeki 34 CBK 821 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için hızlı bir müdahalede bulundu.

Yaralanan sürücüler ve bir yolcu, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gerekli tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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