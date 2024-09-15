Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Genç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:04
Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünün mevkisinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, hızlı ve etkili müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın Müdahale Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Yangının bildirilmesi üzerine, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresi görevlileri, bölgeye intikal etti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere gönderildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Bölgedeki ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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