Donald Trump Güvende: Silah Sesleri Sonrası Açıklama

Eski Başkan Donald Trump, Florida'daki silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:07
Donald Trump Güvende: Silah Sesleri Sonrası Açıklama

Trump, Florida'da Silah Sesleri Sonrasında Güvende

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da bulunduğu sırada duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu açıklandı.

Kampanya Ekibinden Açıklama

Trump'ın kampanya ekibi, pazar öğleden sonra West Palm Beach çevresinde duyulan silah seslerinin hemen ardından bir açıklama yaptı. Kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Olaylar

Bu olay, Trump’ın 13 Temmuz’da Pennsylvania'da gerçekleştirdiği miting sırasında uğradığı suikast girişimini hatırlatıyor. O zaman kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi
4
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
5
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları