Çelik Kubbe'nin Hava Savunmasındaki Gücü: SİPER Füzesi Başarıyla Test Edildi

Çelik Kubbe'nin Hava Savunma Gücü Test Edildi

Türkiye’nin hava savunma sistemlerinde önemli bir yer tutan SİPER, test süreçlerinden başarıyla geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER sisteminin stratejik tesisleri korumaya yönelik kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

SİPER Ürün-2'nin Başarı ile Testi

Türkiye’nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla 12 Eylül'de düzenlenen testte, çeşitli sistem ve füzelerin entegrasyonu denendi.

Veriler Projeye Katkı Sağlayacak

Testler sırasında toplanan verilerin projelerin geliştirilmesinde önemli bir kaynak olması bekleniyor. Görgün, SİPER’in uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü ile düşman taarruzlarına karşı etkili bir hava savunma imkanı sunduğunu ifade etti.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nın Başarısı

Test aşamasını başarıyla tamamlayan ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklıklarına tebrikler yağdı. Projenin güçlenmesi ve envantere kazandırılması hedefleniyor.

SİPER’in Öne Çıkan Özellikleri

SİPER Hava Savunma Sistemi, çoklu angajman yetenekleri, dost/düşman tanıma, uzun menzil ve yüksek irtifada hava tehditlerine karşı önleme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Toplamda sekiz füze atış sistemi barındırarak, savunma kabiliyetini artırıyor.

Bu testlerin ve projelerin, Türkiye’nin hava savunma potansiyelini artırarak, ulusal güvenliğe katkı sağlaması hedefleniyor.