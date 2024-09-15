İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve Gallant'a UCM Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan UCM Açıklaması

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) daha çıkarmadığı "yakalama kararını" "yanlışlıkla" kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Haaretz gazetesinde belirtilene göre, Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin herhangi bir karar çıkarmamış olmasına rağmen, Netanyahu ve Gallant hakkında uluslararası bir yakalama kararı kınadı. İlgili açıklama, bakanlığın resmi internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında kısa bir süre için yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail, UCM'nin Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı almasına yönelik saçma ve utanç verici kararını reddediyor."

Yanlışlıkla Yayınlandığı Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, Haaretz'e verdiği demeçte, bu açıklamanın bir hata sonucu paylaşıldığını belirtti. Ancak yakalama kararı çıkarılması için bir hazırlık yapıldığı için, kınama metninin önceden hazırlandığını ifade etti.

UCM Sürecinin Devamı

UCM Başsavcısı Kerim Han, yaklaşık dört aydır Netanyahu, Gallant ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar hakkında yakalama kararı çıkılması talebinde bulunmuş durumda. Ancak henüz UCM'den bir karar çıkmamış durumda.

UCM'nin muhtemel yakalama kararının, Netanyahu'nun Eylül ayı sonlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye yapacağı ziyareti etkileyebileceği düşünülüyor. Netanyahu'nun seyahati sırasında uçağının UCM üyesi ülkelerde duraklama yapamayacağı bildiriliyor. Ancak, ABD, UCM üyesi olmadığı için, bu durum Netanyahu'nun ABD'ye gitmesini engellemeyecek.

İlgili Başvurular

UCM'den yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Han, 20 Mayıs tarihinde Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu. Han, bu kişilerin "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" belirtmişti. Ayrıca, Hamas yetkilileri İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf hakkında da yakalama kararı başvurusunda bulundu.