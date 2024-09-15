CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de Nikah Şahidi Oldu

Özgür Özel, Mardin'de Azad Kılınçaslan ve Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı, ailelere mutluluk dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de önemli bir etkinliğe katıldı. Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah merasiminde şahitlik yaptı.

Mutlu Günlerinde Yanlarındaydılar

Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftin nikahında Özgür Özel ile birlikte Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu ve Cemil Tugay gibi önemli isimler de yer aldı.

Gurur Verici Bir An

Çiftin nikahını kıyan Özgür Özel, «Kılınçaslan, CHP'de büyük emekler vermiş bir arkadaşımız. Onun bu hayırlı gününde yer almak benim için büyük bir onur» ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Başlangıç

Özel, Azad Kılınçaslan'ın CHP İl Sekreteri olmasının önemine vurgu yaparak, «Babasının bıraktığı yerden devam ediyor. Mardin'de partimize olan ilginin artacağını düşünüyorum» dedi.

Ailelere İyi Dilekler

Gelin ve damadı tebrik eden Özel, iki aile arasında sevgi ve muhabbetle dolu bir bağ kurulmasını diledi. Nikah cüzdanını Nurhan’a teslim eden Özel, «Bu cüzdanı ona emanet ediyorum, Allah mesut etsin» şeklinde konuştu.

Sevinçle Halay Çektikler

Etkinliğin sonunda Özgür Özel, gelin ve damatla birlikte halay çekerek mutlu anlara tanıklık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
5
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
6
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi
7
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları