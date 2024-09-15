Meksika'nın Bağımsızlığı İstanbul'da Kutlandı

Meksika'nın Bağımsızlık Kutlaması

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da şık bir resepsiyon düzenlendi. Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide tarafından organize edilen etkinlikte, çeşitli yabancı misyon temsilcileri, öğrenciler ve birçok davetli bir araya geldi.

Başkonsolos Arvide'nin Duyguları

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Arvide, İstanbul'a olan derin sevgisini ve hayranlığını dile getirerek, "Ben şanslı bir kadınım. 4 yıl 4 ay boyunca İstanbul’da yaşama ayrıcalığı için hayata ve bunu mümkün kılan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un ruhuna nasıl dokunduğuna dair anılar paylaşan Arvide, şehrin kokusunun ve denizinin kendisini nasıl etkilediğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul'un dik sokakları ve çarşılarında geçirdiği zamanların kendisi üzerindeki izlerini anlattı.

Bir Veda ve Teşekkür

Meksika'nın bağımsızlık günü dolayısıyla yaptığı konuşmanın aynı zamanda bir vedayı temsil ettiğini dile getiren Arvide, ülkesine dönerken İstanbul’a duyduğu sevginin her zaman kalbinde kalacağını belirtti.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunarak sonlandıran Arvide, "İstanbul da benimle geliyor, sizler de hep yanımda olacaksınız. Ayrıca Atatürk tablosu da benimle olacak; onun berrak bakışı, savaşlardaki cesareti, hayırseverliği ve vatan sevgisi, hayatım boyunca benimle olacak." dedi.

Etkinliğin Sonu

Resepsiyon, Meksika müziği performansıyla sona ererek, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, burada konuşma yaptı.