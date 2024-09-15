Almanya ve Özbekistan Arasında Göç Anlaşması İmzalandı

Almanya ve Özbekistan Göç Anlaşması

Almanya ve Özbekistan arasında yeni bir göç anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın temel amacı, iki ülke arasındaki iş gücü ve kalifiye işçi göçünü güçlendirmek olduğu ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Açıklamaları

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Almanya'da kalma hakkı olmayanların geri gönderilmesi konusunda etkin uygulamalar geliştirdik. Bu durum, düzensiz göçün sınırlandırılması açısından kritik bir adım," dedi.

Başbakan Olaf Scholz'un Değerlendirmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Özbekistan'da yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, diğer ülkelerle yapılacak benzer anlaşmalar için bir model teşkil ediyor. Ekonomimizin büyümesi için ihtiyaç duyduğumuz iş gücünü kolaylaştırıyoruz. Geri dönüş işlemleri için ise basit ve bürokratik olmayan yöntemlerle mutabık kaldık," diye belirtti.

Önceki Anlaşmalar

Almanya, daha önce Kenya, Gürcistan, Hindistan, Kolombiya ve Fas ile de benzer göç anlaşmaları imzalamıştı. Bu adımlar, nitelikli işçi alımını ve göç süreçlerini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor.