Erzurum'da Cezalı Aday Sürücü Trafiğe Çıktı

Erzurum'da Trajik Bir Olay

Erzurum'da, henüz ehliyeti yeterli olmayan bir aday sürücünün kuralların ihlal edilmesi sonucunda başı belaya girdi. Olay, muayenesiz bir araçla kazaya karışmasının ardından gelişti.

Kaza ve Cezalar

25 M 0080 plakalı araçla 11 Eylül'de Gez Kavşağı'nda yaralamalı bir kazaya karışan M.E.K., kaza sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'nden 24 bin 824 lira para cezası aldı. Cezalar, muayenesiz araç kullanımı, kaza yerinden ayrılma, yetersiz ehliyet kullanma ve psikoteknik belgesi olmadan araç sürme gibi maddeleri kapsıyor.

Yine Trafiğe Çıktı

14 Eylül'de, aynı aracın Erzurum Lisesi Kavşağı’nda kontrol edilmesi üzerine, ekipler araç sahibi V.K.'ya, araç trafikten men edildiği halde muayenesiz bir şekilde trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ceza kesti. Araç çekici ile alındı ve sahibine teslim edildi.

Sosyal Medya Üzerinden Tespit

Sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, M.E.K.'nin yetersiz ehliyeti olmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiğini tespit etti. Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne davet edilen M.E.K., trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten dolayı totalde 51 bin 169 lira ceza aldı ve ehliyeti iptal edildi. Sonuç

Bu olay, trafikte kurallara uyulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.