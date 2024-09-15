Aksaray'da Kamyon Sürücüsü Yüksek Gerilim Hattına Temas Ederek Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Feci Kaza

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Sürücü Halil Yaşar Erkol Ani Şekilde Hayatını Kaybetti

Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl yükü ile Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltma işlemi sırasında damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplum İçin Tehlikeli Bir Hatırlatma

Bu kaza, yüksek gerilim hatlarının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sererken, benzer durumların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.