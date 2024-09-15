Aksaray'da Kamyon Sürücüsü Yüksek Gerilim Hattına Temas Ederek Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü Halil Yaşar Erkol hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:58
Aksaray'da Kamyon Sürücüsü Yüksek Gerilim Hattına Temas Ederek Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Feci Kaza

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Sürücü Halil Yaşar Erkol Ani Şekilde Hayatını Kaybetti

Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl yükü ile Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltma işlemi sırasında damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplum İçin Tehlikeli Bir Hatırlatma

Bu kaza, yüksek gerilim hatlarının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sererken, benzer durumların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
5
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
6
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi
7
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları