Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kamyona Çarptı: 7 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:17
Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kamyona Çarptı: 7 Yaralı

Adana'da Feci Kaza

Adana'nın Pozantı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs yolculuk yaptığı esnada kamyona çarptı. Olayda toplam 7 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Yerel kaynaklara göre, M.M. yönetimindeki 63 F 3484 plakalı minibüs, Adana-Pozantı Otoyolu üzerindeki Akçatekir Mahallesi civarında, rampadan inerken Y.Ç. idaresindeki 42 FFJ 35 plakalı kamyona çarptı. Kaza sırasında minibüsteki tüm yolcular yaralandı.

Yardım Çalışmaları

Kaza haberinin alınmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, minibüste sıkışan bir yaralıyı kurtarmayı başardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Pozantı Devlet Hastanesi ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

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