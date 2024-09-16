Adana Kozan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Adana'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bilgiler doğrultusunda, C.G. yönetimindeki 01 ANG 965 plakalı araç, Karacoğlan Mahallesi’ndeki kavşakta D.A. idaresindeki 01 TG 974 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonucunda E.Ö. isimli bir kişi yaralanırken, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.