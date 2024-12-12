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1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde 'Rezonans' Dans Gösterisi Kırklareli'nde Sergilendi

Kırklareli'nde düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 'Rezonans' dans gösterisi büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:54
1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde 'Rezonans' Dans Gösterisi Kırklareli'nde Sergilendi

Kırklareli'nde 'Rezonans' Dans Gösterisi Rüzgarı

Kırklareli, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında sanat rüzgarını hissetti. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğu tarafından 'Rezonans' adlı dans gösterisi sahnelendi.

Kültür ve Sanatın Buluşma Noktası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen festival, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivale katılan sanatseverler, 'Pasıon-S', 'Rutin' ve 'Heyecan' temalı dans gösterilerini büyük bir heyecanla izledi. İzleyiciler, gösterinin ardından dansçıları ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdiler.

Festivalin Önemi ve Vali Turan'ın Vurguları

Kırklareli Valisi Uğur Turan, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, sanatın toplumu birleştiren ve iyileştiren gücüne dikkat çekti. Turan, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak, Kırklareli'nin sanat noktasında bir hedef il olacağını belirtti.

Festivalin Geleceği

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, festivalin tüm Türkiye'ye yayma hedefinin bulunduğunu belirterek, Kırklareli’nin Avrupa'ya açılan bir pencere olduğunu vurguladı. Ersoy, her şehrin kültürüne uygun eserlerin sahnelenmesine özen göstereceklerini ifade etti.

Belediye Başkanının Desteği

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliğin kent için önemini belirtti. Konuşmaların ardından, Vali Turan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün'e çiçek takdim etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğunca Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde "Rezonans" dans gösteri sergilendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğunca Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde "Rezonans" dans gösteri sergilendi.

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