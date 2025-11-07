1 Aralık 2025 Son Gün: Canik’te Emlak, ÇTV ve İlan-Reklam Vergi Ödemeleri

Canik Belediyesi, 2025 emlak, çevre temizlik (ÇTV) ve ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık 2025 tarihine kadar yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:29
Vatandaşlar, 2025 yılına ait emlak, çevre temizlik (ÇTV) ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerini 1 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Ödeme kanalları

Samsun’un Canik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ödemeler belediye hizmet binasında bulunan Emlak ve Gelirler Şefliği veznelerinden yapılabileceği gibi, e-Devlet, Canik Belediyesi Mobil Uygulaması veya belediyenin resmi internet sitesinde yer alan e-Belediye sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar ayrıca, sitede yer alan İBAN numarasına EFT veya havale yoluyla da ödeme yapabiliyor.

Belediyeden uyarı

Belediye yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi olan 1 Aralık 2025'e kadar ödemelerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

