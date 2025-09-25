1 Ekim Öncesi OMB'den Talimat: Federal Kurumlara Personel Azaltma Planı

Beyaz Saray OMB, 1 Ekim’de olası hükümet kapanmasına karşı federal kurumlara personel azaltma planı hazırlamalarını istedi.

Beyaz Saray yönetimi, 1 Ekim tarihinde yaşanabilecek olası bir hükümet kapanmasına karşılıksız kalmamak için federal kurumlara personel azaltma planları hazırlamaları talimatını verdi. Talimatın içeriği ve gerekçesi Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından kurumlara iletildi.

OMB'nin uyarısı ve talimatın içeriği

CNN'in aktardığı bilgilere göre OMB, kurumlara gönderdiği notta, fon kesintisi halinde yasal olarak devam ettirilmesi gerekmeyen programlarda çalışanlara bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Notta şu ifadeye yer verildi: "Fonları kesilen ve başka şekilde finanse edilmeyen federal programlar artık yasal olarak yürütülmek zorunda değildir."

OMB notunda ayrıca, Kongre’nin 2026 mali yıl bütçesini onaylamasının ardından planların revize edileceği ve yalnızca yasal olarak zorunlu temel fonksiyonlar için gerekli personelin tutulacağı belirtildi.

Kongre süreci ve son gelişmeler

Notta, önceki yıllarda Kongre’nin geçici bütçeyi kabul ettiği ancak bu yıl durumun farklı olabileceği vurgulandı. Federal kurumlara, çalışan sayısının azaltılmasına yönelik planlar hazırlamaları talimatı gönderildiği kaydedildi.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi, mevcut harcamaları 21 Kasım tarihine kadar uzatacak geçici bütçe tasarısını kabul etti. OMB notunda ise tasarının Senatoda Demokratlar tarafından engellendiği ileri sürüldü. Notta ayrıca, "Demokratların Kongre’de kapanmayı tetiklemeyeceğini ve bu adımların atılmasının gerekmeyeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi. Haberde, Başkan Donald Trump'ın geçici bütçeyi desteklediği ve 30 Eylül sonrası harcama kesintisinin yaşanmaması için Demokratların uzlaşmasını beklediği belirtildi.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın bütçesini zamanında onaylayamazsa, ara dönemler için geçici bütçeler çıkarması gerekiyor. Geçici bir bütçe de onaylanamadığı takdirde, federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

