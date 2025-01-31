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1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da düzenlenen 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali, 3 gün boyunca yöresel lezzetler ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:20
1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali", Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında başladı. Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, festivalin heyecan verici bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

Akyüz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederek, "Karadeniz'i Tekirdağ'da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene festivalin ilkini yapıyoruz. 3 gün boyunca buradayız. Gelen herkes yöresel lezzetleri bulacak. Müzik, eğlence her şey burada mevcut. Birlik, beraberlik içinde kültürümüzü yaşayalım istiyoruz," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da yaşayan Metin Tayar da etkinliğin önemine değinerek, "Trabzonlu olarak memleketimizi Tekirdağ'a taşıdık. Bu tür etkinlikler, memleket hasreti çekenler için çok anlamlı. İnsanlar buraya gelince biraz da olsa memlekete gitmiş gibi hissediyor," dedi.

İsmail Kandemir ise, Karadenizlilerin gittikleri her yere kültürlerini taşıdığını belirterek, kültürel kaynaşmanın örneklerinin bu festivallerde görüldüğünü vurguladı.

Festivale katılanlar, 3 gün süresince Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etme fırsatına sahip olacaklar. Festivalin ikinci ve üçüncü günlerinde ise katılımcılara 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılacak mıhlama ikram edilecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve...

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı. Festivalde vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve...

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı. Festivalde vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

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