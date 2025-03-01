1 Mart 2025 Gündemi: CHP İftarından Spor Müsabakalarına Faaliyetler

1 Mart 2025 Gündemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut ilçesinde düzenlenecek "Bu Sofra Hepimizin" iftar programına katılacak. (Ankara/18.47) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Altyapı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları'nın 75. kuruluş yıl dönümüne özel bir programa katılacak. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası sürecindeki gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Faaliyetleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş-Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla başlayacak. (Adana/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK maçları oynanacak. (İstanbul/13.30/20.30/Malatya/13.30/Iğdır/16.00) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de de maçlar gerçekleştirilecek. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısı ise Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Manisa Basket-Mersinspor, Türk Telekom-Bursaspor Yörsan ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa karşılaşmalarıyla devam edilecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İlkem Yapı Tarsusspor-Danilos Pizza, Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın karşılaşmaları gerçekleşecek. (Mersin/15.00/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasına da Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş maçıyla devam edilecek. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları, çeşitli illerde oynanacak. (İstanbul, Şırnak, İzmir, Bursa, Ankara) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 19. haftaya ait karşılaşmalar da yapılacak. (Rize/Muğla/Konya) (Fotoğraflı)

Bu bağlamda, 1 Mart 2025 tarihinde ülke çapında önemli gelişmeler yaşanacak.