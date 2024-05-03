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1 Mayıs sonrası evlere baskın: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak için Saraçhane’de toplanan ve burada polis ile karşı karşıya gelen çok sayıda kişi, sabaha karşı yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:49
1 Mayıs sonrası evlere baskın: Çok sayıda kişi gözaltında

1 Mayıs’ta Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen kişilere yönelik, sabaha karşı bir operasyon gerçekleştirildi. 1 Mayıs günü Saraçhane’de toplanan ve Taksim’e yürümek isteyen kitle, barikat kurmuş olan polisle karşı karşıya geldi. Sol örgütler ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nden gelen açıklamaya göre, 1 Mayıs’ta polisle karşı karşıya gelen 47 kişinin evine yapılan baskın sonrasında, çok sayıda kişi göz altına alındı.

İçişleri Bakanı 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltılar ve baskınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 29 kişinin adreslerinde yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemleri ile kişilerin tespit edilmiş olduğunu ve bu konudaki operasyonların devam edeceğini de belirtti. Yerlikaya yapmış olduğu açıklamada “Halkımızın güvenliği için gece gündüz çalışan polisimize saldıranları tek tek yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

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