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1 Mayıs tutukluları için iddianame tamamlandı: Toplamda 405 yıl hapis cezası isteniyor

İstanbul’da 1 Mayıs eylemi sırasında polisle karşı karşıya gelen ve bu kapsamda gözaltına alınanlar için iddianame hazırlandı. Şahıslar için 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:01
1 Mayıs tutukluları için iddianame tamamlandı: Toplamda 405 yıl hapis cezası isteniyor

İstanbul’da 1 Mayıs için Saraçhane Meydanı’nda toplanan ve Taksim’e çıkmak isteyenler, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 30’u için ise tutuklama kararı verildi. Tutuklu olan 30 kişi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini hazırladı. İddianamede, 30 tutuklu için 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, toplamda haklarında 405 yıl hapis cezası istenen tutuklular için ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme, ‘görevi engelleme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu malına zarar verme’ gibi suçlamalar yer alıyor.

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