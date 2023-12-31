1 Ocak 2024 itibariyle yerel seçim sürecine başlanıyor: İşte seçim takvimi

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin süreci yarın itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimine göre, aday adaylarının belirlenmesi, seçmen kütüklerinin güncellenmesi, siyasi partilerin adaylarını açıklaması gibi birçok önemli aşama yarından itibaren başlayacak. Seçim sürecinde belirlenen takvimdeki aşamaların dışında herhangi bir işlem kabul edilmeyecek, sürelerin kaçırılması durumunda ekstra bir düzenleme yapılmayacak. 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek adına önemli bir demokratik süreci içeriyor. Yarından itibaren başlayacak olan süreç, adayların başvurularını içeren önemli bir dönemi başlatıyor.

İşte 31 Mart seçim takvimi;





10 Ocak



Partiler, aday tespiti için hangi seçim çevrelerinde, ne usul ve esaslarla adaylarını belirleyeceklerini mesai bitimine kadar açıklayacaklar.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklu, taksirli suçlu askı listeleri askıdan indirilecek; bu konudaki itirazlar sona erecek. Seçmen kayıtları bina bazında YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabilecek.

Seyyar sandıklarda oy kullanma hakkına sahip yatağa bağımlı seçmenler, talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurularını tamamlayacaklar.

27 Ocak

YSK tarafından siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilecek. Kura sonuçları aynı gün ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin, aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmeleri için son tarih.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanılacak yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Oy kullanma yerleri ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat

İl seçim kurulları, birleşik oy pusulalarının basımına yönelik gerekli olan ön hazırlıklara başlayacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyelikleri listelerini detaylıca düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim etmeleri için son gün. Bağımsız adaylar da adaylık başvurularını en geç 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecekler.

22 Şubat

Siyasi partiler, aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamak için son günlerini yaşayacaklar.

23 Şubat

Geçici nitelikteki aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri resmi olarak ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve beraberinde seçim yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sona erdiği gün.

31 Mart

Oy verme günü.