1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti! Kafe, lokanta, restoranlarda fiyat denetimleri başladı

Kafe, lokanta, restoran, pastane gibi mekanlarda fiyat listesinin masalarda ve kapıda belirecek şekilde bulunması zorunlu kılındı.

Müşterilerin temas etmeden fiyatları inceleyebilmesinin temel alındığı uygulamaya aykırı davranan veya uygun olmayan işletmelere karşı tutanak hazırlandı. Fiyat listeleri veya ürün etiketleri olmayan işletmelere 2 bin 200 liradan yukarı cezalar kesilebileceği ifade edildi.

Uygulamayı olumlu bulduğunu belirten 25 yıllık şef Erkan Saraçlı, "Adam parasına göre gelip, yiyecek. Listeye göre karar verecek. Sonra bize de burada sıkıntı çıkarmayacak. İyi oldu, biz de önlemlerimizi almıştık" diye konuştu.

Pastanede sipariş beklerken denetim ekipleriyle karşılaşan Nilgün Çolak, "Çok iyi oldu. Eskiden paramız ne kadardı, kısıtlı. Biz de paramıza uygun seçip, alıyorduk. Şimdi yaklaşamıyoruz bile. Vatandaş ne aldığını anlayacak" dedi.





Fiyat listelerinin görünür yerlere asılması zorunluluğu bazı esnafı memnun etti, bazılarını ise kızdırdı. Ünal Altunkaya isimli işletmeci, "Fiyatlarımızı belirledik, daha ucuza servis yapıyoruz. Turistler için iyi bir uygulama ama müdavimlerimiz zaten bizi tanıyor" ifadelerini kullandı.

Özcan Sarımcı adlı döner ustası ise, "İnsanlar ne yediklerini, ne kadar ödeyeceklerini bilmek isterler. Fiyat listesi olmayan yerlerde haksızlık, fahişlik olabiliyordu. Bana göre doğru bir uygulama." şeklinde konuştu.

Ancak bazı işletmeler, denetim ekiplerinin baskısından şikayet etti. Kimileri yılbaşı tatili sebebiyle fiyat listelerini hazırlayamadıklarını, kimileri de yeni düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığını belirtti.