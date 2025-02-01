1 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları

Bugünün Önemli Olayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars ve Ardahan'daki çeşitli ziyaretleri kapsamında Valilik, Belediyeyi ve iş insanlarıyla bir araya gelecek. Yılmaz, aynı zamanda Kafkas Üniversitesi’ndeki toplu açılış törenine katılacak ve AK Parti il kongresine iştirak edecek. Ziyaret programı Kars'ta 10.00'da başlayacak ve Ardahan'da devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen CHP Engellilik Çalıştayına katılacak. Program 11.00'de başlayacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ta Valiliği ziyaret edecek, AK Parti il kongresine katılacak ve Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezini ziyaret edecek. Ziyaret programı 11.30'da başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Sivas ve Tokat'ta çeşitli etkinliklerde bulunacak. Ziyaretler, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve AK Parti Kadın Kolları kongresi ile devam edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul’da cezaevinde tutuklu bulunan bazı isimleri ziyaret edecek.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci dikkate alınarak gelişmeler izleniyor. Bunların yanı sıra, Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler de takip ediliyor.

Spor Dünyasında Bugün

Trendyol Süper Lig’in 22. haftası, Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ile Trabzonspor ve RAMS Başakşehir ile Reeder Samsunspor maçlarıyla devam edecek.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde pek çok karşılaşma gerçekleştirilecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası da Üsküdar Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Adasokağı maçlarıyla start alacak. Tüm bu karşılaşmalar, sporseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak.

Ayrıca, A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile TED Spor Kulübü Tesisleri'nde Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakalarına çıkacak. Bu maç, spor tutkunları tarafından bekleniyor.

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