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1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi 7 Ekim'de Başlıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi, 1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi ile müziğin dilini buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:24
1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi 7 Ekim'de Başlıyor

1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi, 7 Ekim'de İstanbul'da

İstanbul Atlas Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen "1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi", 7 Ekim tarihinde hayata geçiyor.

Kongre Hakkında Detaylar

Bu yıl ilk defa düzenlenen kongrede, şarkı çevirisinin tarihi gelişimi ve günümüzdeki uygulamaları gibi birçok önemli konu üzerinde bir araya gelen uzmanlar, alanında derinlemesine tartışmalar yapacak.

Onur Konuğu ve Konuşmacılar

Kongrenin onur konuğu, önemli şarkılara imza atan söz yazarı Mehmet Teoman olacak. Aynı zamanda kongrenin açılış konuşmasını, İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyesi Alaz Pesen "Şarkı Çevirisinde İlkler" başlıklı sunumuyla gerçekleştirecek. Ayrıca, Şebnem Ünal, "Opera Çevirisi" konulu konuşmasıyla etkinliğe katılacak.

Oturum Konuları

Kongre kapsamında "Caz, Müzikal Tiyatro ve Opera Çevirisi", "Şarkı Çevirisi ve Edebiyat", "Kuramdan Uygulamaya Şarkı Çevirisi", "Geçmişten Geleceğe Şarkı Çevirisi" ve "Kültürlerarası Diyalog, Sinema ve Politika" gibi oturumlar gerçekleştirilecek.

Sanat Deliorman, Sitare Bilge ve Alaz Pesen'in Dinletisi

Etkinlik, şarkı çevirisi alanında tanınmış sanatçılar Sanat Deliorman, Sitare Bilge ve Alaz Pesen'in sunacağı bir dinletiyle sona erecek.

Kongre, İstanbul Atlas Üniversitesi'nin Vadi Kampüsü Ralph A. Defronzo Oditoryumu'nda düzenlenecek ve müzisyenler ile akademisyenlerin buluşacağı önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.

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