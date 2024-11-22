DOLAR
34,57 -0,24%
EURO
36,01 0,58%
ALTIN
3.006,85 -1,6%
BITCOIN
3.397.573,54 -0,21%

1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu'nun İslam ülkelerinde önemli etki yaratacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:16
1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak

1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nun İslam ülkelerinde geniş yankı bulmasını beklediklerini ifade etti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun yoğun katılımla gerçekleştiğini ve şehre sağlayacağı önemli katkılara dikkat çekti. Forumun "İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı" teması ile düzenlendiğini aktaran Demir, şu şekilde konuştu:

"İslam dünyasındaki sorunların ana kaynağı aslında iletişimsizlik ve güven ortamının olmayışıdır. İletişim ve güveni mutlaka İslam dünyasında tesis etmek gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmek ve stratejik kararlar almak gerekiyor. Bu sorunları çözmek amacıyla 10'dan fazla ülke liderini burada topladık. Farklı görüşlerin bir araya gelmesi ve müzakere edilmesi için önemli bir platform oluşturduk. Forumda konuşulanların tamamı, katılımcıların kendi ülkelerinde gündem oluşturacak şekilde planlandı."

Demir, forumun Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendiğini ve salonun tamamen dolduğunu vurguladı. Panel konuşmalarının canlı yayınla İslam alemine aktarıldığını belirten Demir, Gaziantep'te bu düzeyde bir toplantının ilk kez yapıldığını, gelecek sene daha büyük bir organizasyon gerçekleştirmeyi umduklarını ifade etti.

Forumda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Katar, Malezya, Cezayir, Pakistan, Hindistan, İran ve Moritanya gibi ülkelerden İslam alimlerinin katıldığını aktaran Demir, yapılacak çok sayıda panel ile katılımcıların güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Forum, dünkü başlangıcının ardından bugün sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı
3
Hamas: İsrail Gazze'ye Yardımı Engellemekte Israr Ediyor
4
1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak
5
Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
7
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak