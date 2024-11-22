1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nun İslam ülkelerinde geniş yankı bulmasını beklediklerini ifade etti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun yoğun katılımla gerçekleştiğini ve şehre sağlayacağı önemli katkılara dikkat çekti. Forumun "İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı" teması ile düzenlendiğini aktaran Demir, şu şekilde konuştu:

"İslam dünyasındaki sorunların ana kaynağı aslında iletişimsizlik ve güven ortamının olmayışıdır. İletişim ve güveni mutlaka İslam dünyasında tesis etmek gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmek ve stratejik kararlar almak gerekiyor. Bu sorunları çözmek amacıyla 10'dan fazla ülke liderini burada topladık. Farklı görüşlerin bir araya gelmesi ve müzakere edilmesi için önemli bir platform oluşturduk. Forumda konuşulanların tamamı, katılımcıların kendi ülkelerinde gündem oluşturacak şekilde planlandı."

Demir, forumun Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendiğini ve salonun tamamen dolduğunu vurguladı. Panel konuşmalarının canlı yayınla İslam alemine aktarıldığını belirten Demir, Gaziantep'te bu düzeyde bir toplantının ilk kez yapıldığını, gelecek sene daha büyük bir organizasyon gerçekleştirmeyi umduklarını ifade etti.

Forumda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Katar, Malezya, Cezayir, Pakistan, Hindistan, İran ve Moritanya gibi ülkelerden İslam alimlerinin katıldığını aktaran Demir, yapılacak çok sayıda panel ile katılımcıların güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Forum, dünkü başlangıcının ardından bugün sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.