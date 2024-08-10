10 Ağustos 2024: Güncel Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2024
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Milli Müdafadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programı" ile İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Sivas/11.00/17.00)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıp, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni inceleyecek. (Kocaeli/11.00/15.00)
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'da Valilikte düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı, esnaf ziyaretleri ve "3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi"nin açılışını yapacak. Ayrıca, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yetkililerle toplantıda bulunacak. (Elazığ/09.00-18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerginlik izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki milli sporcuların müsabakalarını takip edecek. (Paris/09.00/22.30)
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşacak. (Paris/18.15)
- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, kadın voleybol takımı dışında milli sporcular 4 branşta daha mücadele edecek. (Paris/09.00-20.30)
- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında; Kasımpaşa-Konyaspor, Fenerbahçe-Adana Demirspor ve Antalyaspor-Göztepe karşılaşmaları devam edecek. (İstanbul/19.15/21.45/Antalya/21.45)
- Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında; İstanbulspor-Manisa FK, Yeni Malatyaspor-Pendikspor, Kocaelispor-Gençlerbirliği ve Adanaspor-Esenler Erokspor maçları oynanacak. (İstanbul/19.15/19.15/Kocaeli/Adana/21.45)
- Milli motosikletçi Toprak Razgalıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları için Portekiz'de piste çıkacak. (Portimao/16.45/20.00)
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