10. Antalya Edebiyat Günleri: Öykü Ödülleri Sahiplerini Buldu

10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında öykü ödülleri açıklandı; En İyi Öykü Kitabı iki yazara verildi, tören 21 Kasım'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:26
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında, Türk edebiyatının canlı alanlarından biri olan öykü dalında bu yılın ödülleri açıklandı. Etkinlik 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçici Kurul

Ödülleri belirleyen Seçici Kurulda Ayşen Işık, Gülay Kaplan, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Şenay Eroğlu Aksoy yer aldı.

En İyi Öykü Kitabı

Kurul, En İyi Öykü Kitabı ödülünü bu yıl iki isme paylaştırdı. Cabir Özyıldız, Dünyanın Bütün Karıncaları ile, Özlem Dikeçligil ise Karanlığın İcadı ile Antalya Edebiyat Günleri’nin 10’uncu yılında ödülün sahibi oldu.

Özyıldız’ın kitabı; ülke coğrafyasından Ortadoğu’ya uzanan geniş bir hattı ele alırken şiddet, yoksulluk ve gelenek baskısı altında ezilen insanların trajedisini kendine özgü, güçlü bir anlatım diliyle işleyip okuru bu deneyimin etkin bir öznesi haline getirdiği için ödüle değer görüldü. Dikeçligil ise özgün bakış açısı ve ayrıntılardan ördüğü çarpıcı atmosfer ile okuru içine çeken, etkisi uzun süre hissedilen sarsıcı bir öykü dünyası kurduğu için aynı ödüle layık bulundu.

En İyi İlk Öykü Kitabı

En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü, Kağıttan Kaplan ile Ceyhan Usanmaz'a verildi. Seçici Kurul, eseri yazma-yazamama meselesini merkezine alarak okuru kurmacanın sınır tanımaz alanına davet eden, edebiyatın içsel evrenine taze ve cesur bir bakış sunduğu için ödüle layık buldu.

Tören ve Okur Buluşması

Ödüller, 21 Kasım Cuma saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Ayrıca, ödül alanlar 22 Kasım Cumartesi günü Erdal İnönü Kent Parkı'nda 14.00-15.30 arasında Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

