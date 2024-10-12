10 Ekim Dünya Saatçilik Günü İTOK'ta Kutlanacak

İstanbul'da Saatçilik Günü Resmi Olarak Kutlanacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi, 10 Ekim tarihini "Dünya Saatçilik Günü" olarak ilan etti. Bu karar, ileri görüşlü bir öneriyle Dr. Çağrı Gündoğdu tarafından gündeme getirildi ve meclis tarafından onaylandı.

Saatin Önemi Vurgulanacak

Bu özel gün, saatin yaşamımızdaki önemini yeniden hatırlatmayı ve vurgulamayı amaçlıyor. İTO tarafından yapılan resmi açıklamada, Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Şevket Arıkan, bu günün sektör açısından büyük bir farkındalık yaratacağını belirtti.

Özel Etkinlikler Yapılacak

Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın Başkanı Hayrettin Akpınar, "Dünya Saatçilik Günü" etkinlikleri çerçevesinde vakıf merkezinde çeşitli özel organizasyonlar düzenleyeceklerini duyurdu. Bu etkinlikler, saati ve saatçiliği kutlamak amacıyla hazırlanıyor.

Bir Geleneğin Yaşatılması

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu, saatçiliğin yalnızca mesleki bir disiplin değil, aynı zamanda kuşaklar arası aktarılan bir gelenek olduğunu ifade etti. Gündoğdu, yıllardır sürdürdükleri bu yolculuğun manevi yönünü ve sektörel farkındalığı artırma gayretlerini dile getirdi.

10 Ekim'in bir kutlama ve anma günü olarak tarihe geçmesi, sektörde faaliyet gösterenler için önemli bir motivasyon kaynağı olacak.