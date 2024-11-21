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10. Erzurum Tanıtım Günleri Ankara'da Başladı

Ankara'da açılışı gerçekleşen 10. Erzurum Tanıtım Günleri, yerel lezzetler ve kültürel zenginliklerle dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:13
10. Erzurum Tanıtım Günleri Ankara'da Başladı

Ankara'da 10. Erzurum Tanıtım Günleri Heyecanı

Ankara, 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin coşkulu açılışına ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Altınpark Expo Center'da düzenleniyor ve 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Çarpıcı Konuşmalar

Açılışta yaptığı konuşmada Bakan Tekin, bu haftanın Öğretmenler Günü haftası olduğunu hatırlatarak, öğretmenleri kutladı. Erzurum'un dönüşümünde destek vermeye hazır olduklarını vurguladı:

"Erzurum'un hem kültür hem de kış oyunlarında başkent oluşuyla ilgili layıkıyla ev sahipliği yapacağız. Erzurum hak ettiği ilgiyi görmüş olacak."

Adalet Bakanı Tunç ise, Erzurum'un tarihsel önemine dikkat çekerek, bu şehrin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ifade etti. "Erzurum, Anadolu'nun kilidi olan bir şehir. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği bir yer. Tam bağımsızlığı savunan bir şehir." dedi.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Etkinlik kapsamında yer alan stantlar, Erzurum'un yöresel el sanatları, ürünleri ve lezzetleri ile dolup taşıyor. Vatandaşlar, stantları ziyaret ederek Erzurum'un eşsiz tatlarını deneyimleme fırsatı buluyor.

Tanıtım günlerine katılan Murat Bakır, internetten haberdar olduğu için ailesiyle birlikte geldiğini ifade etti ve "Burada Erzurum kokusu aldık. Erzrurum'un lezzetlerini görmek harika." dedi. Diğer bir katılımcı Zeynel Yoldaş ise, "Erzurum'un peynirleri meşhur. Ankaralı olmama rağmen her zaman takdir ederim. Bazı ürünleri almayı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Yarışmalar ve Hediye Ödülleri

Erzurum Tanıtım Günleri'nde ayrıca kadınlar arası cağ kebabı yeme yarışı da düzenlendi. Yarışmayı kazanan Hülya Özer, Oltu taşı tespih ödülünü aldı.

Etkinlikler, hem Erzurum'un zengin kültürel mirasını tanıtmak hem de bir araya gelerek birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da düzenlenen 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve...

Ankara'da düzenlenen 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un (sol 2) katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Tunç, stantları dolaşarak davetlilere ispir fasulyesi dağıttı.

Ankara'da düzenlenen 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve...

Ankara'da düzenlenen 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un (sol 2) katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Tunç, stantları dolaşarak davetlilere ispir fasulyesi dağıttı.

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