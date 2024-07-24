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10 İl'de Sahte Yurt Dışı Sürücü Belgesi Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun merkezli gerçekleştirilen operasyonda sahte yurt dışı sürücü belgesi üreten 4 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:55
10 İl'de Sahte Yurt Dışı Sürücü Belgesi Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun Merkezli Operasyon

Samsun'da düzenlenen "sahte yurt dışı sürücü belgesi" operasyonunda, 10 ilde 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belgelerle ilgili başlattıkları çalışmayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Operasyon Detayları

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bu operasyonda, sahte yurt dışı sürücü belgeleri veren ve bunları alanlara yönelik olarak, Samsun, Kütahya, Ordu, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Tokat ve Manisa'da 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Ele Geçirilen Belgeler

Operasyon sonucunda, resmi belgede sahtecilik suçlaması ile 4 organizatör zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 24 adet Gürcistan ve 3 adet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait sahte sürücü belgesi bulundu.

Adli İşlemler

Operasyona katılan ekipler, toplamda 27 kişiye "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adli işlem başlattı. Bu tür eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışmalara devam edileceği bildirildi.

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