10 ilde eşzamanlı Sibergöz-19 operasyonları: 33 gözaltı

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yapanlara karşı 10 ilde operasyon yapıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını ve suçlarını işlerken sahte siteler, kripto para ve yasa dışı bahis gibi yöntemler kullandıklarını ifade etti.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın siber suçlarla mücadele biriminin yönettiği operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 33 kişinin 10 ilde gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin sahte siteler, kripto para ve yasa dışı bahis gibi yöntemler kullandıklarını ve operasyonların Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya çevrimiçi ortamda vatandaşı dolandırmaya çalışanlar ile mücadelenin sürdüğünü ve operasyonlarda başarılı sonuçlara imza atan ekipleri kutladığını belirtti. Siber suçlarla mücadelenin devam edeceğinin de altını çizdi.