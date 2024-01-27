10 ilde eşzamanlı Sibergöz-19 operasyonları: 33 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için 10 ilde "Sibergöz-19" adlı operasyonlar düzenlediklerini duyurdu. Operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, bu kişilerin suçlarını işlerken sahte siteler, kripto para ve yasa dışı bahis gibi yöntemler kullandıklarını belirtti.

10 ilde eşzamanlı Sibergöz-19 operasyonları: 33 gözaltı
Yayın Tarihi:

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yapanlara karşı 10 ilde operasyon yapıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını ve suçlarını işlerken sahte siteler, kripto para ve yasa dışı bahis gibi yöntemler kullandıklarını ifade etti.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın siber suçlarla mücadele biriminin yönettiği operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 33 kişinin 10 ilde gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin sahte siteler, kripto para ve yasa dışı bahis gibi yöntemler kullandıklarını ve operasyonların Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya çevrimiçi ortamda vatandaşı dolandırmaya çalışanlar ile mücadelenin sürdüğünü ve operasyonlarda başarılı sonuçlara imza atan ekipleri kutladığını belirtti. Siber suçlarla mücadelenin devam edeceğinin de altını çizdi.

Öne Çıkanlar
Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Dar gelirlilere aylık 4.764 TL yardım başlıyor Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Dar gelirlilere aylık 4.764 TL yardım başlıyor
Mayısalama derdi yok, hemen hazır! En kolay mayasız poğaça tarifi! Mayısalama derdi yok, hemen hazır! En kolay mayasız poğaça tarifi!
Bankalar promosyonda vites artırdı! En yüksek promosyonu o banka ödeyecek Bankalar promosyonda vites artırdı! En yüksek promosyonu o banka ödeyecek
Çok Okunanlar
3 ilde emniyet müdürü 127 ilçede kaymakam değişti: Karar Resmi Gazete'de 3 ilde emniyet müdürü 127 ilçede kaymakam değişti: Karar Resmi Gazete'de Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir ABD'den F-16 için beklenen onay geldi ABD'den F-16 için beklenen onay geldi ADB'de göçmen tartışması hızla büyüyor ADB'de göçmen tartışması hızla büyüyor İzmir'de korkutan deprem: AFAD depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı İzmir'de korkutan deprem: AFAD depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı