10 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 10 ilinde yerel kuvvetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Bu iller arasında İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya yer alıyor.

Yerel Sağanak Beklentisi

Resmi açıklamalara göre, öğle saatlerinden sonra söz konusu illerin iç kesimlerinde, özellikle İzmir, Manisa ve Aydın'ın yanı sıra Balıkesir'in güney bölgeleri, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısındaki iç bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava Koşulları Süresi

Bu olumsuz hava koşullarının saat 21.00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.