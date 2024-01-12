10 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 20 gözaltı

Erzurum'da bir suç örgütünün internet sitelerine sahte araç ilanları vererek vatandaşları "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç örgütü üyelerinin lüks dairelerde kurdukları düzenekle araç almak veya satmak isteyenleri noterde buluşturup paralarını kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

ERZURUM'DA SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 6 MİLYON LİRALIK VURGUN

Erzurum'dan yönetilen bir suç örgütünün 6 milyon liradan fazla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Suç örgütü üyelerinin İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki adresleri tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 66 ekip ve 135 polis, şafak operasyonuyla şüphelileri gözaltına aldı.

20 kişilik suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah, dolar, kripto hesaplı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, başkalarının banka kartları, dekontlar ve flaş bellekler ele geçirildi. Örgüt lideri de dahil olmak üzere 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.