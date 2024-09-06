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10. Kadın Araştırmaları Kongresi'nin Teması Belirlendi

KADEM 10. Kadın Araştırmaları Kongresi, 'Mitik Söylem ve Kadın' temasıyla 10 Nisan 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:34
10. Kadın Araştırmaları Kongresi'nin Teması Belirlendi

KADEM 10. Kadın Araştırmaları Kongresi'nin Teması Açıklandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), literatüre katkı sağlamak ve bilgi birikimini yaygınlaştırmak amacıyla iki yılda bir düzenlediği Kadın Araştırmaları Kongresinin bu yılki ana temasını "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirledi.

Kongre Detayları

Vakıf, kadın hakları ve aile ile ilgili konularda kalıcı çözümler üretmeyi ve adalet odaklı bir söylem ile literatür geliştirmeyi amaçlıyor. Kongre, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ortaklık ve Katılım

Kongre, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenleniyor. Katılım ücretsiz olup, bildiri gönderimi için son tarih 25 Ekim olarak belirlendi.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Kongreye katılacak bildirilerin 750 ila 1000 kelime arasında olması gerekiyor. Kabul edilen bildiriler kongre kitapçığında yer alacak ve ilk üç bildirinin sahiplerine toplamda 90 bin lira ödül verilecektir. Ayrıca, onaylanan bildiriler uluslararası bir editörlük ile yayınlanacak.

Bildiri Çağrı Başlıkları

  • Mitik Kadın Figürleri
  • Mitik Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri
  • Tarihsel Perspektiften Kadın ve Mit
  • Günümüzde Mitler ve Kadın Temsilleri
  • Feminist Mit Eleştirisi
  • Sanat ve Edebiyatta Mitolojik Kadın Temsilleri
  • Mitlerde Kadın ve Doğa İlişkisi
  • Farklı Medeniyet ve Kültürlerde Mitik Söylem ve Kadın
  • Mitik Söyleme Multidisipliner Yaklaşımlar
  • Mitlerin Günümüz Toplumunda Kadın Üzerindeki Yansımaları
  • Dini Gelenekler Bağlamında Mitik Söylem ve Kadın

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini...

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak için iki senede bir gerçekleştirdiği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin ana teması "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirlendi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini...

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak için iki senede bir gerçekleştirdiği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin ana teması "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirlendi.

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