10 Mart 2025 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

10 Mart 2025'te TBMM Başkanı iftar yaparken, Aile Bakanı BM'de, spor dünyasında ise önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:00
10 Mart 2025 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

Gündem Özeti / 10 Mart 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politik Gelişmeler

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya gelecek. (TBMM/18.57)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek ve CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/13.00/15.00)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. Oturumu'nun açılışına katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak. (New York)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek. (Ankara/13.30/İstanbul/16.00/16.00/Kocaeli/20.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Manisa Basket-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak. (Manisa/19.00)

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