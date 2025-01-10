10 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Açılışlar

Türkiye'de 10 Ocak 2025 Gündeminde Neler Var?

10 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'de çeşitli önemli etkinlikler ve organizasyonlar planlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresine katılmak için Hasan Güngör Spor Salonu'nda bir araya gelecek. Aynı zamanda Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışı ve Atatürk Spor Salonu'ndaki Aydın 8. Olağan İl Kongresi programında da yer alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis Basın Koridoru'nu ziyaret edecek. Bu ziyaret saat 11.00'de gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı'nın Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de çeşitli açılışlar ve anma etkinliklerine katılacak. Hasan Türkmen Anadolu Lisesi Açılışı, Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ve İsmet İnönü'yü Anma Konseri bu etkinlikler arasında yer alıyor.

Yasama ve Yürütme Etkinlikleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye Yüzyılında Adalet” konulu toplantıya katılacakken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans Gündemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ELDER 15. Sektör Toplantısı'na katılacak. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli bir ticari ödül töreninde bir araya gelecek.

Dünya ve Diplomasi Gündemi

Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili de uluslararası gelişmeler takip edilecek.

Spor Etkinlikleri

Sporda ise Trendyol 1. Lig'in 19. haftası ve THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, Süper Lig'deki maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı olarak, bu önemli günün detaylı gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz.