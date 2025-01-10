10 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

GÜNDEM ÖZETİ - 10 Ocak 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Günün Öne Çıkan Etkinlikleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis Basın Koridoru'nu ziyaret edecek. (TBMM/11.00) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de çeşitli açılış ve anma programlarına katılacak, etkinlikler 11.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılında Adalet" konulu Milli İrade Buluşmaları kapsamında toplantıya katılacak. (İstanbul/18.00) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'de resmi ziyaretlerde bulunacak ve Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na iştirak edecek. (Düzce/10.00-15.30)

Ekonomi ve Finans

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ELDER 15. Sektör Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.00) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'da çeşitli etkinliklere katılacak. (Sakarya/15.45-19.00) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-İran Tarım Alanında İş Forumu'na iştirak edecek. (Ankara/10.00) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/11.00) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu resmi açılış törenine katılacak. (Aydın/16.00) Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılının kasım ayına ait sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de Baas rejiminin durumu ve geçici yönetim sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında güncel bilgiler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor Etkinlikleri

Trendyol 1. Lig 19. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor ve Teksüt Bandırmaspor arasında başlayacak. (İstanbul/20.00) THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, LDLC Asvel'i konuk edecek. (İstanbul/20.30) Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak, antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. (İstanbul/17.00) Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de El Ehli ile karşılaşacak. (Cidde/20.00)

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