DOLAR
34,17 -0,42%
EURO
36,96 -0,13%
ALTIN
2.961,05 -0,29%
BITCOIN
2.300.407,83 -0,55%

10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali Başarıyla Tamamlandı

Sakarya'da düzenlenen 10. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi. Kapanış etkinliğinde birçok ödül sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:49
10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali Başarıyla Tamamlandı

10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali Tamamlandı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali", Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

Festivalde Rekor Başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan festivalin yarışmasına, yalnızca öğrencilerin katılabildiği kısımda 44 ülkeden toplamda 2.533 film başvurusu yapıldı.

Önemli Konuşmalar

Festivalin kapanış programında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı konuşmada, "Tarihin derinliklerinden aldığımız ilhamla geleceğe yürüyen ve gelecekle çok güçlü köprüler kuran bir milletiz. Hepimiz yaptığımız işi en iyi yapmak gibi bir mülahazayla işe başlamalı ve iyiliği artırmak, kötülüğü azaltmak hedefimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise film çekmenin bilgi ve sıkıntı gerektirdiğine dikkat çekerek, "Derdi olmayanın sineması olmaz. Festivaller, biraz da dertleşme yeridir," dedi. Güven, kısa filmlerin dijital çağın hikaye anlatım biçimi olarak değerli olduğunu vurgulayarak, "Kısa filmcilere, gelecekte uzun metraj da çekebilmeleri için kısa film çekmelerini öneriyoruz. Ancak kısa film çekmek, aslında zorlu bir süreçtir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Şehirde Sanatın Rolü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sanatın toplumların gelişmişlik seviyesini gösteren önemli bir gösterge olduğunu belirtti ve "Sakaryamızda sanat ve kültür anlamındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizi sanatla buluşturmaya çalışıyoruz," dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Kapanış töreninde kurmaca film ve belgesel dallarında ödüller verildi. Ayrıca, "MÜSİAD Onur Ödülü" Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'e takdim edildi. Türk sinemasına katkıda bulunan sanatçılara da Onur Ödülleri verildi; Canan Perver, Temel Gürsu, Ayfer Özcan, Suna Selen gibi isimler ödüllerini aldı.

Sinema ve akademi dünyasından pek çok ismin katıldığı törene Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de iştirak etti.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası...

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali" ödülleri Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni ve kapanış programıyla sahiplerini buldu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Tarım Aracı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Edecek Ekipler Seferber Oldu
3
ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinvar'ın Ölümünü Ateşkes İçin Bir Fırsat Olarak Görüyor
4
Kayseri'de Yük Treni Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Ölü
6
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Önemli Açıklama: 'Haberler Yanlış'
7
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Değerlendirmeler

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL