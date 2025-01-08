DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Başladı

Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları, profesyonel ekiplerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:47
10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Başladı

10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Yapılıyor

Antalya'da, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları, yerel otel profesyonellerinin yeteneklerini sergilemesi için bir platform sağlıyor.

Uluslararası Fuar ile Birlikte Organize Edildi

Bu yıl ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı kapsamında düzenlenen olimpiyatlarda, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 otelden toplam 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı.

Farklı Kategorilerde Yarışma

Yarışmada, ekipler “hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı”, “havlu origami”, “basket atma” ve “mumya adam” kategorilerinde yeteneklerini gösterdi. Zamanla yarışan ekiplerin heyecanı, renkli görüntülere sahne oldu.

Özellikle “havlu origami” kategorisinde, yarışmacılar Atatürk, Türk bayrağı, Anıtkabir, Karadeniz yöresi teması ve hayvan figürleri gibi çeşitli konseptler ile jüri değerlendirmesine katıldılar. Ayrıca Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına hazırlanan yatak ise dikkat çekti.

Mumya adam kategorisinde, yarıştıkları konseptler arasında Alanya yöresel kıyafetleri, kadına şiddet ve kadın cinayetleri bulunmaktadır.

Başarı ve Hedefler

Yalova Uygulama Oteli'nin birinci olduğu yarışmada, dereceye girenlere otel tatilleri, tam altın gibi çeşitli ödüller verildi.

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda iki gün boyunca oteller ve okullar arasında yarışmalar düzenlendiğini belirtti. Yeni, "Bu yarışmaların ana hedefi, gençleri turizme kazandırmak ve farkındalık oluşturmak. Her yıl biraz daha üzerine koyarak ilerliyoruz. 10 yılda sektöre pek çok personel kazandırdık." dedi.

Yarışmalara yurtiçinden ve yurtdışından katılımcıların yer aldığını ifade eden Yeni, bu yıl Türkmenistan'dan yarışmacıların bulunduğunu, yurt içinden ise yaklaşık 10 okulun katıldığını kaydetti.

Organizasyon, yarın turizm okullarının yarışmalarıyla devam edecek.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10....

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapsamında organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 5 otelden 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı. Organizasyonda yarışmacılar, "hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı", "havlu origami", "basket atma" ve "mumya adam" olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10....

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapsamında organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 5 otelden 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı. Organizasyonda yarışmacılar, "hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı", "havlu origami", "basket atma" ve "mumya adam" olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
2
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'
3
Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık
4
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı
6
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor
7
Rektör Prof. Dr. Kent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor