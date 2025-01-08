10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Başladı

10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları Antalya'da Yapılıyor

Antalya'da, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları, yerel otel profesyonellerinin yeteneklerini sergilemesi için bir platform sağlıyor.

Uluslararası Fuar ile Birlikte Organize Edildi

Bu yıl ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı kapsamında düzenlenen olimpiyatlarda, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 otelden toplam 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı.

Farklı Kategorilerde Yarışma

Yarışmada, ekipler “hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı”, “havlu origami”, “basket atma” ve “mumya adam” kategorilerinde yeteneklerini gösterdi. Zamanla yarışan ekiplerin heyecanı, renkli görüntülere sahne oldu.

Özellikle “havlu origami” kategorisinde, yarışmacılar Atatürk, Türk bayrağı, Anıtkabir, Karadeniz yöresi teması ve hayvan figürleri gibi çeşitli konseptler ile jüri değerlendirmesine katıldılar. Ayrıca Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına hazırlanan yatak ise dikkat çekti.

Mumya adam kategorisinde, yarıştıkları konseptler arasında Alanya yöresel kıyafetleri, kadına şiddet ve kadın cinayetleri bulunmaktadır.

Başarı ve Hedefler

Yalova Uygulama Oteli'nin birinci olduğu yarışmada, dereceye girenlere otel tatilleri, tam altın gibi çeşitli ödüller verildi.

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda iki gün boyunca oteller ve okullar arasında yarışmalar düzenlendiğini belirtti. Yeni, "Bu yarışmaların ana hedefi, gençleri turizme kazandırmak ve farkındalık oluşturmak. Her yıl biraz daha üzerine koyarak ilerliyoruz. 10 yılda sektöre pek çok personel kazandırdık." dedi.

Yarışmalara yurtiçinden ve yurtdışından katılımcıların yer aldığını ifade eden Yeni, bu yıl Türkmenistan'dan yarışmacıların bulunduğunu, yurt içinden ise yaklaşık 10 okulun katıldığını kaydetti.

Organizasyon, yarın turizm okullarının yarışmalarıyla devam edecek.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapsamında organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 5 otelden 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı. Organizasyonda yarışmacılar, "hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı", "havlu origami", "basket atma" ve "mumya adam" olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapsamında organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 5 otelden 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı. Organizasyonda yarışmacılar, "hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı", "havlu origami", "basket atma" ve "mumya adam" olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.