10 yaşındaki Berat Uluğ'un Ronaldo macerası! Sahaya daldı gündem oldu...

Minik futbolcu Berat Uluğ’un sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirme anısı, bir yandan onun hayallerini gerçekleştirirken diğer yandan maçın güvenliğine dair ciddi soru işaretleri yarattı. Uluğ, karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı bir iddianın ardından sahaya girmeye karar verdi. Babası Çetin Uluğ’a bir şey söylemeden, “Tuvalete gidiyorum” diyerek yerinden ayrılan Berat, bir anda kendini yedek kulübesinin çatısında buldu ve koşarak sahaya daldı. Baba Çetin Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı” diyerek yaşananları anlattı.

RONALDO HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Sahaya girip Ronaldo'yla fotoğraf çektiren Berat, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık onunla bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım” diyerek duygularını ifade etti. Bu anı ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşan Berat, birçok kişi tarafından tebrik edildi.





UEFA’DAN SORUŞTURMA

İngiliz Independent Gazetesi, Türkiye-Portekiz maçında taraftarların sahaya girmesini "Ronaldo sirki" olarak nitelendirdi. Gazete, dünyaca ünlü futbolcunun etrafında oluşan bu tür olayların sıklaştığını vurguladı. UEFA, güvenlik zaafiyeti nedeniyle sıkı bir inceleme başlatacağını duyurdu. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, “Sahaya girenler iyi ki iyi niyetliydi. Futbolculara zarar da verebilirlerdi” şeklinde bir açıklama yaptı.



DİĞER TARAFTARLARIN SAHAYA GİRİŞİ

Berat'ın sahaya girme olayının ardından diğer taraftarlar da cesaretlen. 68. dakikada sahaya giren Berat'tan sonra dört kişi daha sahaya daldı. Maçın bitiminde ise bir kişi daha Ronaldo ile fotoğraf çektirmek istedi. Bu esnada güvenlik görevlisi sahada kayarak Portekizli futbolcu Ramos’u yere düşürdü. Ramos’un sakatlandığı ve durumunun belirsiz olduğu belirtildi.

