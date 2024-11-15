100 Bin Fidan Şile'de Toprakla Buluşturuldu

'1 Milyon Fidan Kampanyası' kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle, Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şile Karaburun'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine; İstanbul il protokolü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlükleri personeli, vakıf gönüllüsü üniversite öğrencileri ve projeye bağışta bulunan vakıfların mütevellileri katıldı.

Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner ve 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu adına zeytin fidanı dikti.

Vakıf Medeniyetinin Çevreye Duyarlılığı

Yavuz Güner, etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmesiyle birlikte ecdadın her yeri imar ederek medeniyet tohumları ektiğini hatırlatarak, "Biz de onların izinden giderek bulunduğumuz coğrafyayı yeşertmeye devam ediyoruz. Fidan dikim töreniyle, '1 Milyon Fidan Kampanyası'nın ilk adımını atarak doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyoruz" dedi.

Yeşil Bir Gelecek İçin Atılan Adımlar

Arif Özsoy ise şunları ifade etti: "Artan kent nüfusunun doğal alanları giderek daraltarak yaşadığımız kentleri yaşanmaz hale getirdiği bir gerçek. Bizler daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakmak için gayret içerisinde olmalıyız. Dikilen fidanlar çevreyi yeşillendirmekle kalmayıp, ekosisteme de katkı sağlayacak. Fidanlarımızı seçtiğimiz lokasyona göre tasnif ederek, zeytin, kestane ve ıhlamur ormanları oluşturmaktayız."

Etkinlik, ardından yemek ikramıyla sona erdi. Dikilen fidanların bakımı ise ÇEKUD yetkililerinin gözetiminde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.