DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,28 -0,08%
ALTIN
2.849,09 -0,5%
BITCOIN
3.028.538,7 -0,24%

100 Bin Fidan Şile'de Toprakla Buluşturuldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, '1 Milyon Fidan Kampanyası' kapsamında 100 bin fidanı Şile'de toprakla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:17
100 Bin Fidan Şile'de Toprakla Buluşturuldu

'1 Milyon Fidan Kampanyası' kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle, Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şile Karaburun'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine; İstanbul il protokolü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlükleri personeli, vakıf gönüllüsü üniversite öğrencileri ve projeye bağışta bulunan vakıfların mütevellileri katıldı.

Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner ve 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu adına zeytin fidanı dikti.

Vakıf Medeniyetinin Çevreye Duyarlılığı

Yavuz Güner, etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmesiyle birlikte ecdadın her yeri imar ederek medeniyet tohumları ektiğini hatırlatarak, "Biz de onların izinden giderek bulunduğumuz coğrafyayı yeşertmeye devam ediyoruz. Fidan dikim töreniyle, '1 Milyon Fidan Kampanyası'nın ilk adımını atarak doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyoruz" dedi.

Yeşil Bir Gelecek İçin Atılan Adımlar

Arif Özsoy ise şunları ifade etti: "Artan kent nüfusunun doğal alanları giderek daraltarak yaşadığımız kentleri yaşanmaz hale getirdiği bir gerçek. Bizler daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakmak için gayret içerisinde olmalıyız. Dikilen fidanlar çevreyi yeşillendirmekle kalmayıp, ekosisteme de katkı sağlayacak. Fidanlarımızı seçtiğimiz lokasyona göre tasnif ederek, zeytin, kestane ve ıhlamur ormanları oluşturmaktayız."

Etkinlik, ardından yemek ikramıyla sona erdi. Dikilen fidanların bakımı ise ÇEKUD yetkililerinin gözetiminde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD)...

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD)...

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İLGİLİ HABERLER

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi
2
Almanya Başbakanı Scholz ve Putin Telefonda Görüştü: Savaşın Sonlanması Çağrısı
3
Fas ve Yemen’de Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti
4
Almanya: Türkiye, NATO Üyesi Olarak Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Göstermiştir
5
Malezya'dan Filipinler'in Yeni Deniz Yasalarına Sert Tepki
6
Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Yapıldı
7
İstanbul'da Mesai Sonu Trafik Yoğunluğu Tırmanıyor

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor