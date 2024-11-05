1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımına Yönelik Sınav İlanı

1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımında Yeni Duyuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanının yayınlandığını açıkladı. Bakan Tunç, bu bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Alım Sürecine İlişkin Detaylar

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ilk alımın ardından bu yıl yine hakim ve savcı yardımcılığı alımına devam edileceğini belirten Tunç, 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı yardımcısı olmak üzere toplam 1000 pozisyon için başvuru yapılacağını ifade etti. Ayrıca, bu yılki sınavın 21-22 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adaylar İçin Başarı Dilekleri

Tunç, sınava girecek adaylara yönelik olarak "Geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Eğitim Süreci ve Uygulama

Sınavı kazanarak mülakat aşamasını geçen adayların, mesleğe kabul edilmeden önce 1 yıl boyunca Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alacaklarını belirtti. Sonrasında ise 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında staj yaparak daha hazırlıklı bir şekilde mesleğe atılacaklarını aktardı.

Adalet Sistemine Katkı

Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemini güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle adalet sistemine olan bağlılıklarını vurguladı.