107 Düzensiz Göçmen Manş Denizi'nde Kurtarıldı

Fransa ile İngiltere arasında bulunan Manş Denizi'nde, dün gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonla 107 düzensiz göçmen kurtarıldı. Hava koşullarının elverişli olması nedeniyle farklı teknelerle yasa dışı yollarla İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler, bölgesel denetleme ve gözetim merkezi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pas-de-Calais Valiliği'nden alınan bilgilere göre, bu yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 73 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. En ölümcül olaylardan biri ise 3 Eylül’de gerçekleşmiş olup, 12 göçmenin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazaydı.

Geçen yıl yaklaşık 30 bin göçmen Bu deniz üzerinde Fransa'dan İngiltere'ye ulaştı. İngiltere ve Fransa, yasa dışı göç akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmaya varmış durumda.