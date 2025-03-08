109 Yaşındaki Cemile Efe'ye 8 Mart Ziyareti

Nevşehir’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti il yöneticileri, 109 yaşındaki Cemile Efe’yi evinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve diğer parti yöneticileri, kent merkezinde yaşayan Efe’yi evinde buluştular.

İftar sofrasında bir araya gelen Efe ve konukları, uzun yaşamın sırları üzerine hoş sohbetler gerçekleştirdiler. İl Başkanı Aygün, Efe’ye çiçek hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Aygün, “Böylesine özel bir günde, hayatın her türlü zorluğunu görmüş ve bizlere ilham veren büyüklerimizle olmak bizim için büyük bir onur. Cemile teyzemizin azmi ve yaşam enerjisi hepimize örnektir.” şeklinde konuştu.

Cemile Efe, ziyaretlerinden ötürü AK Parti heyetine teşekkürlerini iletti.

Nevşehir'de AK Parti il yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 109 yaşındaki Cemile Efe'yi (sağ 3) evinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Nevşehir'de AK Parti il yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 109 yaşındaki Cemile Efe'yi (sağ 3) evinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.