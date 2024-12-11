11 Aralık 2024: Siyasetten Spora Gözler Bugün Kapatılıyor

GÜNDEM

11 Aralık 2024 tarihi, Türkiye'nin siyasi ve sosyal gündeminde önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. İşte günün öne çıkan etkinlikleri:

Siyasi Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 'Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'na katılacak. (Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na iştirak edecek. (TBMM/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/13.30)

Yasama ve Yürütme

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak. Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Adıyaman/10.00-11.30/Malatya/14.30-17.00)

2- TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00)

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul 2024 programına katılacak. (İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne iştirak edecek. (Antalya/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29. dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılacak. (Tahran)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

1- Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkede gelişmeler izleniyor. (Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Suriye topraklarına yönelik saldırıları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Gelişmeler

1- Askeri helikopter kazasında şehit olan 6 askerden Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, Kayseri'de düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek. (Kayseri/12.38)

Spor

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşmaya hazırlanıyor. (İstanbul/18.30)

2- Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile saat 12.00'de antrenman yapacak. (İstanbul/12.00)

3- Malatya'da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenleyecek. (Malmö/22.00)

4- Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt ile mücadele için hazırlık yapacak. (Bodo/19.30)

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