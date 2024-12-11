11 Aralık 2024: TBMM ve Siyasi Yoğunluk Günü

TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş 15. Büyükelçiler Konferansı'na Katılıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bugünkü programını düzenliyor. Konferans, 10.00'da TBMM'de başlayacak.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı, 13.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yasama ve Yürütme Gündemi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adıyaman'da ziyaretler yaptıktan sonra Malatya'da basın açıklamaları yapacak. Ziyaretler 10.00-11.30 saatleri arasında Adıyaman'da ve 14.30-16.00 saatleri arasında Malatya'da gerçekleşecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. Görüşmeler, 11.00'de başlayacak.

Ekonomi ve Finans Alanında Önemli Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul 2024 programına katılacak. Katılım, 10.00'da İstanbul'da gerçekleşecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına katılacak ve ikili görüşmeler yapacak. Toplantı Tahran'da yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ait ticaret satış hacmi, inşaat maliyet ve ciro endekslerini 10.00'da açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi Bülteni

Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının sona ermesinin ardından gelişmeler izleniyor. Şam ve Halep şehirleri bu kapsamda dikkat çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler de sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Güncel Olaylar

Askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden biri, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi 12.38'de Kayseri'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Spor Dünyasında Önemli Karşılaşmalar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. Maç saat 18.30'da İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, de UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Malmö takımıyla karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman saat 12.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir oyuncusu, Malmö maçı öncesi 22.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak ve bu maç öncesinde 19.30'da Aspmyra Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Almanya'nın Heidenheim takımını konuk edecek.

Basketbol ve Hentbol Mücadeleleri

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris Midea takımını ağırlayacak. Maç saat 19.30'da Ankara'da oynanacak.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak. Maç, 23.00'te başlayacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Macaristan'ın Vasas Obuda takımını konuk edecek. Maç saati 20.00'de İstanbul'da.

Sonuç Olarak

Bugünün programında önemli siyasi, ekonomik, sosyal ve sportif gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'nin gündemini etkileyen birçok olay bulunuyor. Gözler, özellikle TBMM'de ve spor sahalarındaki mücadelelerde olacak.